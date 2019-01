I fuochi d’artificio anti-Brexit a Londra

Il sindaco di Londra Sadiq Khan si è divertito a trollare Theresa May con uno sfarzoso spettacolo di fuochi d’artificio anti-Brexit per inaugurare il nuovo anno. Khan, che si è pubblicamente schierato per un secondo referendum sulla Brexit prima dell’addio alla UE programmato per il 2019, ha detto che i Tories hanno “fatto casino” sulla Brexit mentre lo spettacolo andava in scena a poca distanza dal parlamento. La frase “London is open” è stata pronunciata in spagnolo, polacco, francese, rumeno, tedesco e italiano mentre i fuochi d’artificio hanno preso il via nella capitale, che ha votato per il 60% per il “remain” nel 2016.

E il London Eye si è illuminato per assomigliare a una bandiera dell’Unione Europea mentre risuonava la canzone There For You di Culture Shock.We Are Your Friends, Stay e Do not Leave Me Alone gli altri brani scelti per la colonna sonora di 11 minuti, con artisti provenienti da Irlanda, Francia, Svezia e altrove.