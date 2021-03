Da domani 5 marzo scuole chiuse in Lombardia: tutta la regione passa in zona arancione rinforzato

La Regione Lombardia sarà in arancione rafforzato dalla mezzanotte di oggi e quindi da domani chiuderanno le scuole. È in arrivo un’ordinanza e un comunicato del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, secondo quanto si apprende da più fonti regionali. “La situazione è grave”, spiega una fonte della giunta. La misura sarà in vigore fino al 14 marzo. L’ordinanza dovrebbe prevedere restrizioni come l’accesso limitato nelle attività commerciali, consentito a un solo componente per famiglia, il divieto di utilizzare le aree giochi all’interno dei parchi e il divieto di recarsi nelle seconde case.

Lombardia in arancione scuro dalla mezzanotte di oggi

Gli asili nido invece rimangono aperti. Ieri in Lombardia erano 4.545 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della regione, 137 in più nelle ultime 24 ore. Nei reparti di terapia intensiva i ricoverati erano 506, in aumento di 30 unità rispetto al giorno precedente. 4.590 i nuovi positivi morti con 60 decessi registrati ieri . 1.026 i nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 431 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi positivi in provincia di Bergamo sono 249, a Brescia 1.325, a Como 295, a Cremona 165, a Lecco 139, a Lodi 63, a Mantova 217, a Monza e Brianza 356, a Pavia 279, a Sondrio 83 e a Varese 296.