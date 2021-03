Quella forte somiglianza tra il nuovo logo dell’Inter e la spilla fascista dell’Opera nazionale Balilla

Il dettaglio non è sfuggito ad alcuni osservatori più attenti. Difficile dire che non sia così

Molto probabilmente il nuovo logo dell’Inter piacerà agli ultrà della curva Nord di San Siro, quelli che son molto vicini all’estremismo di destra. Perché? Perché c’è una forte, fortissima somiglianza con una delle spille fasciste dell’Opera nazionale Balilla. Il nuovo simbolo presentato ieri e che rappresenterà la società milanese nerazzurra è piaciuto a metà: il tifo infatti si è diviso tra chi ha esaltato le nuove forme e le lettere all’interno (I e M maiuscole, che stanno sia per Internazionale Milano, che per I am: io sono), chi invece no. Ma qualcuno attento non si è limitato a darne un giudizio prettamente estetico, ed è andato più a fondo, notando una netta somiglianza con la spilla fascista, che dal 1937 – l’anno XV dell’era Mussolini – è stata prodotta dal regime. Dalla società hanno fatto sapere che il design moderno si basa sempre su quello disegnato nel lontano 1908 (molto prima del fascismo), anno di nascita del club, da Giorgio Muggiani, «in una veste più leggera e minimale, in continuità con la versione originaria ma più adatto ad integrarsi nell’era dell’intrattenimento». Lo slogan è: «Il mio nome è la storia. Io sono Fc Internazionale Milano».

La somiglianza tra il nuovo logo dell’Inter e la spilla fascista

La spilla, in metallo, è una di quelle che si trova ancora in giro, qualcuno la vende all’asta per pochi euro. Ed è vero che la somiglianza sia abbastanza forte. Molto probabilmente si tratta solo di una casualità, anche se si sa: i grafici studiano, guardano, osservano, si ispirano, rielaborano. E ogni tanto è necessario cambiare stile, aggiornarsi. Questa è la sedicesima volta che succede dal 1908. Quando, effettivamente il logo era già simile alla spilla fascista (ed era stato disegnato 14 anni prima della Marcia su Roma), con in più però anche la F e la C di Football Club (è rimasto lo stesso per i primi 20 anni). Comunque, se sia trattato di un caso o se chi ha disegnato la spilla si è ispirato guardando il logo dell’Inter non è dato saperlo. A oggi si sa solo quello che ha detto il Ceo Corporate dell’Inter, e cioè che :