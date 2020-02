“No Salvini, no Trump” è una delle scritte sullo striscione – poi rimosso – trovato in piazza Garibaldi a Napoli nelle prime ore del mattino. Sull’accaduto indaga la Digos. Il leader della Lega sarà dalle 18,30 nel capoluogo campano, in un teatro del centro. Prevista anche una manifestazione dei centri sociali, con concentramento alle 17,30 a largo Berlinguer, in via Toledo, mentre le Sardine manifesteranno a piazza Dante intorno alle 19,30. La città è blindata per prevenire eventuali disordini. La Funicolare centrale, la cui stazione principale è proprio in piazzetta Augusteo – accanto al teatro in cui ci sarà il comizio di Matteo Salvini – concluderà le sue corse alle 16, per evitare problemi di ordine pubblico.

Lo striscione rimosso perché arriva Salvini a Napoli

Nei giorni scorsi c’era stato un blitz degli attivisti in piazzatta Duca d’Aosta, davanti al teatro Augusteo dove è in programma la tappa della campagna elettorale di Matteo Salvini martedì 18 febbraio. Il segretario della Lega “utilizzerà questo teatro napoletano per provare a far dimenticare a questa città, non solo gli insulti che in questi quasi trent’anni ha vomitato contro Napoli e tutti il meridione, ma anche le scellerate politiche securitarie portate avanti quando era ministro dell’interno che miravano a criminalizzare i migranti ma che , nei fatti, nulla facevano per la reale sicurezza dei cittadini che vivono questa città è questo paese”, aveva scritto gli attivisti in una nota.

“Chiediamo con forza – proseguivano – che nessuno si renda complice di chi per anni ci ha insultato, facendo solo ed esclusivamente i suoi interessi perché chi ospita, sostiene e accetta Salvini è nemico di partenope. Invitiamo, perciò, i napoletani a non dimenticarsi di tutto questo e a partecipare insieme a noi al No Salvini Day martedì 18 alle 17:30 in largo Berlinguer per ribadirgli che a Napoli il suo messaggio di odio e di intolleranza non è il benvenuto”.