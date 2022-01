Lo sfogo di Lucia Annunziata sulla Maratona Mentana senza donne | VIDEO

Ride mentre viene inquadrata dalle telecamere nello studio del Tg1. Ma è un sorriso amaro perché racconta una verità constata dai fatti e dalle immagini. Ma era un’istantanea, una realtà temporanea. Lucia Annunziata prova a stemperare questo suo sfogo mentre si trova nello studio dello speciale andato in onda sulla rete ammiraglia delle televisione pubblica. Ed è proprio lì che ha sottolineato come nel turbinio degli ospiti in studio della tradizione “Maratona Mentana” sull’elezione del Presidente della Repubblica, non ci sia stato spazio per una figura giornalistico-opinionistica femminile. Ma non aveva seguito la diretta integrale.

Lucia Annunziata contro la Maratona Mentana con soli uomini

“Da Mentana non c’è neanche una donna”, ha sottolineato Lucia Annunziata mentre la conduttrice dello speciale Tg1 – la direttrice del telegiornale, Monica Maggioni – stava dando la parola ai quattro ospiti presenti nel suo studio: oltre alla giornalista e conduttrice di “In Mezz’ora”, infatti, era presente anche un altro volto femminile della televisione pubblica come Serena Bortone.

Maggioni, messa un po’ in imbarazzo da quella verità raccontata da Lucia Annunziata, prova a uscirne con ironia e la stessa giornalista ride e sorride. Ma la realtà era proprio quella evidenziata: nello studio della Maratona Mentana, infatti, si sono intervallati diversi giornalisti e opinionisti nel corso del pomeriggio. Tutti uomini? Direttori di giornali, che dallo studio di La7 hanno raccontato e detto la propria sulla prima giornata del voto per il Quirinale. Ma c’è stato spazio anche per una giornalista che è intervenuta più volte, nel corso del pomeriggio, direttamente dallo studio: Monica Guerzoni de Il Corriere della Sera. Ovviamente, l’unica donna sempre presente, ma in collegamento da Montecitorio, era la giornalista-inviata Alessandra Sardoni, impegnata nelle interviste dai corridoi della Camera dei deputati e nel raccogliere informazioni e notizie da lanciare immediatamente in diretta.

