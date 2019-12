Uno scontro tra un pullman di ATM e un mezzo AMSA a Milano ha provocato diversi feriti in viale Bezzi.Un filobus della linea 90 si è schiantato contro un camion della raccolta dei rifiuti dell’Amsa.

Lo scontro tra il pullman ATM e il mezzo AMSA a Milano

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.10 all’altezza di via Gracchi. L’impatto è stato violentissimo tanto che il mezzo di Atm è uscito dalla corsia preferenziale. Sul mezzo dell’Atm si trovavano 15 persone e l’autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato nell’abitacolo. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxiemergenza e ha inviato alcuni mezzi.

Secondo le prime informazioni lo scontro ha causato il ferimento di quattro persone e il coinvolgimento di altre 12 in via Egisto Bezzi a Milano. Il Soreu ha dichiarato la maxi emergenza, sul posto sono presenti ambulanze automediche e mezzi dei Vigili del fuoco. Il fatto e’ avvenuto alle 8.09 sulla circonvallazione ovest, all’incrocio tra via Ergisto Bezzi e via Marostica.

