L’andamento nelle ultime 24 ore dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione civile: articolo in aggiornamento.

Sono 10.593 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, con 541 nuovi decessi: calano le terapie intensive di 49 unità con il tasso di positività che scende al 4,12%, considerando sia i tamponi molecolari che antigenici. Numeri in assoluto più dati rispetto a ieri (8.561 e 420 le vittime), anche se cala proprio il tasso di positività (ieri era al 5.9%).

Ecco alcuni dati regione per regione. Rimangono alti i numeri in Lombardia, dove nelle ultime 24 ore di sono registrati 1.230 casi. Tra le Regioni che hanno già reso pubblici i propri numeri anche il Lazio che ha registrato da ieri 1.039 casi (663 solo a Roma). Dati elevati ancora in Emilia Romagna, dove i positivi sono 993, in Campania (976) e in Puglia (995). Calano i contagi in Veneto (746).

Il virologo Andrea Crisanti – commentando il bollettino – a Un giorno da Pecora, a Radio 1: “Dati sui decessi un po’ più bassi il vedremo tra un paio di settimane. Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre”. Tutto questo mentre lentamente aumenta il numero dei cittadini vaccinati, arrivando a un totale di 1.449.170. Di questi, 161.652 italiani hanno ricevuto la seconda dose.