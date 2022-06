La donna che si difende da uno scippo a Livorno prendendo a calci e pugni il suo aggressore | VIDEO

Sugli Scali D’Azeglio, nel centro della città di Livorno, un video mostra una donna difendersi da un’aggressione in strada sul marciapiede del Fosso Reale a due passi dal porto mediceo. Da quello che si riesce a capire guardando le immagini sembrerebbe un tentativo di scippo: la borsa cade a terra mentre la vittima in pochi istanti riesce a sopraffare il suo aggressore, prendendolo a pugni e calci con una tecnica che lascia intuire la possibilità che fosse esperta di combattimento.

Tentativo di scippo non andato a buon fine. Per fortuna. pic.twitter.com/MovafR4E3t — 🪶Mark_e_tiello🔩 (@OfficinaDiMarK) June 28, 2022

La donna che si difende da uno scippo a Livorno prendendo a calci e pugni il suo aggressore

Di fronte a negozi e passanti, a piedi, in auto o in motorino, va in scena questa lotta senza che nessuno intervenga. In sottofondo si sentono anche alcune offese omofobe. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo pochi minuti è arrivata una volante della Polizia, ma entrambi i protagonisti del video erano spariti. “Abbiamo avuto una segnalazione di un litigio in strada”, la conferma della Questura, che però ha specificato che nessuno ha presentato denuncia per quanto accaduto.