Un elenco di pazienti risultati positivi al tampone del COVID-19, in ordine alfabetico, con tanto di nome, cognome, data di nascita e data del prelievo. Riguarda la città di Crotone e, da stamane, ha invaso ieri le chat ed i profili social di migliaia di cittadini crotonesi. E la stessa cosa è successa a Matera oggi.

La vergogna delle liste dei malati di Coronavirus sui social a Matera e Crotone

La storia della lista di crotonesi malati di Coronavirus è stata raccontata da Bruno Palermo su Crotonenews e denunciata da Carlo Parisi, segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria e segretario generale aggiunto della Fnsi. “Quanto registrato a Crotone – afferma Parisi – impone un immediato intervento delle autorità sanitarie e giudiziarie, le uniche autorizzate, in casi eccezionali, quale è l’attuale, a rendere noti elementi finalizzati esclusivamente a tutelare la salute pubblica”. “A tale proposito, Parisi, d’intesa con il responsabile alla Legalità per la Fnsi, Michele Albanese – riporta una nota – ha delegato il collega Bruno Palermo a chiedere l’intervento del Prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, affinché venga posta fine a questa condotta irresponsabile”.

Successivamente la Procura della Repubblica di Crotone ha fatto sapere di aver avviato delle indagini, delegate alla Squadra Mobile della Questura , in relazione a “fughe di notizie relative a soggetti risultati positivi al COVID-19: fatti per cui nel primo pomeriggio è stata presentata una precisa denuncia”. LL’attività investigativa riguarda notizie attinenti la sfera sanitaria privata che stanno circolando su circuiti social ovvero di messaggistica istantanea. “A prescindere dalle implicazioni di natura penale e di violazione della privacy – fa notare la Questura di Crotone – si invitano tutti ad evitare che si perpetuino tali deplorevoli e spiacevoli episodi. Come convenuto, anche con la locale Prefettura, si confida nel consueto spirito collaborativo dei mass media per una corretta informazione, al fine di evitare facili strumentalizzazioni”.

Ma evidentemente non è bastato. Perché da stamattina invece circolano in rete gli indirizzi di residenza a Matera di possibili persone contagiate dal Covid19. Il fatto è stato denunciato dal Comune di Matera all’autorità giudiziaria. “In riferimento alla pubblicazione in rete, tramite i canali social, di un elenco di indirizzi di residenza di presunte persone contagiate dal virus Covid-19 – si legge in una nota – si informa che il Comune di Matera ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e a quelle di pubblica sicurezza perché vengano puniti i responsabili di questi gravissimi comportamenti. Si comunica inoltre che nessun documento ufficiale è stato reso pubblico e fatto circolare dal Comune di Matera”. Alle quarantene e alle epidemie si pone prima o poi una conclusione. Per la miseria umana non c’è mai fine.

