La anchorwoman Lisa La Flamme cacciata dal tg per i capelli grigi: “Sono scioccata” | VIDEO

Difficile a credersi ma le cose sono andate proprio così: quando l’hanno vista sfoggiare i capelli grigi in diretta tv, i responsabili della rete canadese Ctv National News non ci hanno pensato due volte a cacciare la giornalista 58enne Lisa LaFlamme, una delle più importanti anchor del Paese. Ed è stata proprio La Flamme, che quest’anno ha pure conquistato il Canadian Screen Award come miglior conduttrice nazionale, a rendere noto attraverso un video su Twitter di aver appreso a fine giugno del futuro siluramento da parte della società madre Bell Media, dopo 35 anni di brillante servizio e con due anni di anticipo rispetto alla fine del contratto.

Stando a quanto riportato da Tgcom24, durante la prima riunione di redazione il neo-direttore del giornale Michael Melling, alla vista dei capelli grigi di Lisa La Flamme, si sarebbe lasciato andare a commenti surreali: “Chi ha approvato la decisione di lasciare che i capelli di Lisa diventino grigi?”. Poi, l’altro appunto: sempre secondo Melling, le luci dei riflettori avrebbero dato ai capelli di Lisa “una spiacevole tonalità violetto”.

I have some news… pic.twitter.com/lTe3Rs0kOA — Lisa LaFlamme (@LisaLaFlamme_) August 15, 2022

Le parole di Lisa La Flamme e la giustificazione dell’emittente

La giornalista Lisa La Flamme ha commentato con un lungo messaggio la sua “cacciata” scomposta e, dopo aver spiegato che la rete le avrebbe pure chiesto inizialmente di tenere la notizia riservata, ha detto: “Sono stata presa alla sprovvista e sono ancora scioccata, rattristata da questa decisione. A 58 anni pensavo di aver ancora molto altro tempo per raccontare nuove storie che hanno un impatto sulle nostre vite quotidiane. Se da un lato è devastante lasciare Ctv News in un modo che non è frutto di una mia scelta, dall’altro sappiate che informarvi è stato il più grande onore della mia vita e ringrazio i telespettatori per essere sempre stati lì”.

In merito al presunto collegamento tra l’allontanamento di Lisa La Flamme e lo sfoggio dei capelli grigi, la rete ha smentito ogni tipo di correlazione e ha assicurato che quella di sostituire la giornalista 58enne non è altro che “una decisione imprenditoriale” volta a perseguire “una direzione diversa”. Lo stesso giorno, i vertici dell’emittente hanno pure annunciato il sostituto di La Flamme, il 39enne Omar Sachedina, corrispondente per gli Affari nazionali, campione di “diversità” in quanto musulmano di famiglia indiana nato in Uganda. Ciò non è bastato a placare le polemiche degli affezionati telespettatori di Lisa La Flamme, che è stata appoggiata anche da colleghi dei media e vip come Anne Murray. La decisione è stata trasversalmente condannata e c’è chi adesso vorrebbe l’allontanamento del manager dell’emittente.