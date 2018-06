Linda Meleo addio?

Da molto tempo i giornali danno in bilico la poltrona di assessora ai trasporti oggi occupata da Linda Meleo, “tecnica” portata nella Giunta Raggi da Enrico Stefàno che si è successivamente dissociato a più riprese dall’operato della responsabile di uno degli attuali disastri “tecnici” dell’amministrazione grillina in Campidoglio insieme ai rifiuti. Oggi però le cronache locali di Repubblica e del Corriere dicono che il momento dell’addio per Linda Meleo è arrivato, a dispetto del giudizio sul concordato in arrivo:

I rumors si rincorrono da mesi, ma adesso l’ennesimo rimpasto di giunta sarebbe «imminente». La ricerca della figura più adatta a prendere il posto di Meleo sarebbe a un punto di svolta. Finora il più papabile sembrava il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno, ma la sindaca starebbe pensando a una nomina tecnica: un esperto in grado di gestire un settore tanto complesso, quanto decisivo nello spostare consensi.

La scorsa settimana la Meleo ha dato forfait all’assemblea pubblica sul People Mover della Bufalotta dopo aver pubblicato, cancellato e di nuovo pubblicato un post che annunciava la sua presenza preso d’assalto dai comitati di quartiere che criticano la scelta della Giunta di affidarsi a un Brucomela per il collegamento alla metro invece di seguire le indicazioni del voto sul portale del Campidoglio.

Ieri poi c’è stato l’ennesimo venerdì di terrore per i poveri utenti del trasporto pubblico romano, tra falsi allarmi, veri guasti e flambus flambé. Nell’occasione, come d’abitudine, il silenzio dell’assessorato ai trasporti è stato eloquente. Per Repubblica ci sarebbe già il nome del successore: