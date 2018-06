Linda Meleo: la ritirata dell’assessora sul People Mover e la Metro alla Bufalotta

«Purtroppo per sopraggiunti impegni istituzionali domani mercoledì 6 giugno, non potremo essere al III Municipio per l’assemblea pubblica indetta per illustrare il progetto del People Mover che sarà invece nuovamente fissata nei prossimi giorni»: con la sua voce istituzionale e impostata su Facebook l’assessora ai trasporti di Roma Capitale Linda Meleo ha annunciato ieri sera che dell’assemblea in III Municipio convocata per parlare del prolungamento oltre Jonio e dei meravigliosi vantaggi del sistema a fune su rotaie non se ne fa più nulla.

Linda Meleo: la ritirata strategica dell’assessora sul People Mover

Per “sopraggiunti impegni istituzionali”, spiega la Meleo, che però non specifica quali siano questi impegni e perché facciano saltare l’assemblea convocata per le 18. Ma sicuramente gli impegni istituzionali ci saranno veramente. È quindi una coincidenza che l’assemblea sul People Mover salti proprio mentre i cittadini della zona sono sul piede di guerra per la decisione dell’amministrazione di puntare sul People Mover e non sul prolungamento della metropolitana B1 alla Bufalotta.

Ieri infatti l’assessora è stata protagonista di un curioso comportamento proprio su Facebook: prima ha annunciato l’assemblea pubblica sul People Mover, poi, quando il post si è riempito di commenti critici dell’iniziativa, lo ha rimosso, ripubblicandolo successivamente ma senza riuscire ad evitare l’ondata di commenti negativi successiva.

L’assessora ai trasporti e la metropolitana B

Il problema è che il rinvio dell’assemblea non ha placato i critici di Linda Meleo, che da assessora ai trasporti si trova molto spesso nelle polemiche viste le pietose condizioni del trasporto pubblico a Roma ma anche vista la sua convinzione che invece le cose stiano migliorando. Tanto che la stessa Meleo, che attualmente non è più tanto in sintonia con il presidente della Commissione Mobilità Enrico Stefano con cui si faceva fotografare con il caschetto ai bei tempi delle loro ispezioni ai depositi, è considerata pericolosamente in bilico all’interno della Giunta Raggi.

Con questo quadro non ha certo aiutato l’annuncio dell’assemblea, la successiva rimozione e infine il rinvio. “Vogliamo la metropolitana non il brucomela”, le fa notare Alessandro nei commenti, seguito da Ulderico: “Avete perso un’occasione per farvi lanciare i pomodori. Se la prossima volta non presenterete il prolungamento della Metro sapete cosa aspettarvi”. Ma soprattutto c’è chi fa notare che la scelta del People Mover va contro il voto della cittadinanza: “Speriamo colga questa pausa per ripensare del tutto a questa sbagliata idea del people mover e ne approfitti per riguardare la classifica del PUMS dove al quarto posto si trova guarda caso il prolungamento della B1”.

Leggi sull’argomento: Le risposte che Linda Meleo deve ancora dare