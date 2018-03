L’incendio dei capannoni a Pianezza e il rischio disastro ambientale

Un vasto incendio ha distrutto a Pianezza, in strada Signagatta 37, i capannoni della Omnia Recuperi, ditta specializzata nel trattamento e recupero di imballaggi plastici. Le fiamme hanno divorato circa 5mila quadri di struttura e sei squadre dei vigili del fuoco, con un’autoscala e un’autobotte, stanno operando su più fronti per contenere il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Un’ora prima, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti a Collegno, al deposito dell’Amiat di via Venaria, dove le fiamme hanno coinvolto alcuni rifiuti in attesa di essere smaltiti.

“Gli esiti dei primi rilievi non segnalano criticità”, fa sapere in un tweet Arpa Piemonte. “I monitoraggi effettuati nel centro abitato di Pianezza – fa poi sapere l’Arpa Piemonte – non evidenziano presenza di sostanze gassose provenienti dalla combustione”. A causa del grande potere calorifico dei materiali coinvolti e all’estensione dell’incendio, i vigili sono sottoposti a un grande flusso termico, mitigato da indumenti e protezioni contro il calore. Attraverso l’utilizzo di lance antincendio, per favorire l’intervento, gli operatori hanno creato una barriera d’acqua nebulizzata.