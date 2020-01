L’importanza di seguire il calendario per realizzare contenuti social originali

Per chi utilizza ogni giorno i social network per motivi professionali, il succedersi durante l’anno di festività civili e religiose e di giornate internazionali e mondiali dedicate a eventi storici o contemporanei può essere molto utile per trovare l’ispirazione giusta per i propri contenuti.

Le ricorrenze nel corso dei dodici mesi sono infatti molto frequenti, se si considerano, oltre alle feste nazionali, le giornate dedicate a importanti accadimenti del passato, oppure alle persone con cui viviamo, come la festa della mamma, del papà e dei nonni, o ancora a tematiche ambientali o sociali o alla sensibilizzazione verso alcune particolari patologie.

Che si tratti di una giornata di grande importanza storica o semplicemente istituita a scopo folcloristico e ludico non importa: le giornate mondiali e internazionali rappresentano una vera e propria risorsa per i social media manager o per chi deve gestire diverse pagine social di carattere professionale.

Avere a disposizione un calendario delle giornate mondiali accurato e preciso diventa, quindi, indispensabile per scegliere ed elaborare contenuti in sintonia con le diverse ricorrenze e rendere le proprie pagine interessanti e divertenti. Conoscendo in anticipo le date delle varie ricorrenze e degli eventi nazionali e mondiali, chi lavora spesso con le pagine social può trovare ispirazione e realizzare un piano editoriale interessante e coinvolgente.

Spidwit.com, a tal proposito, è lo strumento ideale per conoscere in anticipo gli eventi e le giornate nazionali e mondiali, in modo che ognuno possa organizzare il proprio calendario per le pagine social con contenuti interessanti e sempre nuovi. Inoltre, grazie a Spidwit è possibile disporre di un ampio assortimento di modelli grafici per creare i post con fantasia ed eleganza e usufruire di suggerimenti e spunti: notizie, citazioni ma anche bellissime immagini.

Un calendario social ricco di eventi e giornate importanti

Nel corso dell’anno, da Capodanno in poi, si succedono non solo tantissime festività nazionali e religiose, ma anche giornate dedicate a fatti storici e noti oppure istituite per celebrare e festeggiare elementi naturali come l’acqua; per promuovere la cultura, come le giornate della lettura o della poesia; per sensibilizzare le persone verso le questioni sociali, come l’omofobia o la tortura, o verso malattie rare e invalidanti, come la sclerosi e l’Alzheimer.

Ognuna di queste ricorrenze, insomma, possiede una propria singolarità e permette di lasciarsi trasportare dalla fantasia per attirare l’attenzione del pubblico dei social.

Il calendario di Spidwit offre ogni giorno una serie di fonti di ispirazione ideali per arricchire le pagine social di un’azienda o di un’attività professionale con elementi interessanti, simpatici e divertenti. È uno strumento indispensabile per chi lavora come social media manager e deve realizzare contenuti differenti sulle diverse pagine che gestisce, così come per chi ha creato un pagina professionale per pubblicizzare il proprio lavoro e desidera mantenerla sempre attiva e aggiornata.

Creare contenuti interessanti per attirare i fan

È un dato di fatto che le pagine social poco interessanti o raramente aggiornate non vengano seguite dai fan, del resto accade spesso di creare la propria pagina personale e poi disporre di poco tempo per renderla piacevole e attraente. La necessità di trovare ogni giorno un’idea per realizzare i contenuti di una o più pagine web richiede un certo tempo e spesso, trascorsi i primi giorni, può creare difficoltà.

Spidwit offre l’ispirazione giusta in ogni giorno dell’anno, proponendo contenuti sempre nuovi e interessanti, per attirare e intrattenere i fan ed evitare che abbandonino la pagina per noia. In base al settore della propria attività, effettuando ricerche sul motore intelligente del servizio, è possibile avere a disposizione notizie, frasi di personaggi celebri, immagini e fotografie e provvedere ad aggiornare quotidianamente le pagine social, facilmente e in breve tempo.