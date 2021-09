Lilli Gruber contro le posizioni di Cacciari: “Capisco alcune sue obiezioni, ma non le condivido”

In una lunga intervista a Il corriere della Sera Lilli Gruber ha anticipato la stagione di Otto e Mezzo partendo dalle posizioni non condivise di Cacciari

Al via oggi una nuova stagione di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber sulle frequenze di La7. L’avvio della stagione è stato accompagnato da una lunga intervista di Aldo Cazzullo alla conduttrice sulle colonne del Corriere della Sera, quotidiano appartenente allo stesso gruppo editoriale della televisione.

Tra le tante risposte piccate, ed anche interessanti a cui ha dato seguito, la più interessante forse è quella su Massimo Cacciari. Filosofo ed ospite fisso della televisione di Urbano Cairo.

“Ma uno dei suoi ospiti abituali, Massimo Cacciari, è diventato il maître à penser degli avversari del green pass – domanda Aldo Cazzullo, autore dell’intervista -. Lei è d’accordo? O è imbarazzata?”. “Non mi imbarazza e non credo che il professor Cacciari sia paragonabile in alcun modo ai No vax. È vero che ha un pensiero critico su questa fase così particolare della nostra vita pubblica e privata – risponde la conduttrice -. Capisco alcune sue obiezioni, ma non le condivido”.

L’intervista è stata molto apprezzata anche nel mondo dei social. A scatenare l’ilarità degli utenti è il multiculturalismo che la giornalista ha costruito negli anni, attraverso lo studio delle lingue e le sue origini d’oltralpe. “C’è qualcosa di austro-ungarico forse, ma mi considero profondamente europea – risponde la cronista al collega che gli chiede quanto ci fosse di germanico in lei -. Sogno nelle quattro lingue che conosco, a seconda della lingua che parlano i protagonisti dei miei sogni: tedesco, italiano, inglese, francese. Una fatica!.”

Il nuovo start di Otto e Mezzo non poteva andare meglio, Gruber in trend su twitter e polemica anticipata con i no vax. Che l’autunno abbia inizio.