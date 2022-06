Le parole e lo stupore della testimone della Shoah per la scelta del libro scritto con Gherardo Colombo per una traccia della prima prova della maturità 2022

Un brano del libro di Liliana Segre e Gherardo Colombo, “La sola colpa di essere nati”, è diventato una delle tracce per la prima prova della maturità 2022, un tema che prevedeva anche una riflessione sulle leggi razziali. Ecco come la senatrice a vita ha commentato la notizia.

La reazione di Liliana Segre dopo “essere diventata” una traccia per il tema di maturità | VIDEO

C’è anche un testo di Liliana Segre e Gherardo Colombo sull’odio razziale tra le tracce della prova scritta di italiano all’esame di maturità. La senatrice a vita al Tg3: “Stupitissima quando l’ho saputo, arrivo anch’io alla maturità” pic.twitter.com/gTbfNsjpBk — Tg3 (@Tg3web) June 22, 2022

“Sono rimasta stupitissima stamattina quando l’ho saputo”, ha spiegato ai microfoni del Tg3 la testimone dell’Olocausto. La senatrice Segre ha poi continuato: “Devo dire che è da tanto che penso che sarebbe stato importante che i ragazzi italiani sapessero che cosa può diventare una persona, anche bambino o neonato, colpevole solo di essere nato”. L’impegno di Liliana Segre per perpetuare la memoria della Shoah anche tra i più giovani nelle ultime settimane ha visto una richiesta di aiuto a un volto molto conosciuto sui social, quello di Chiara Ferragni. Anche l’altro autore del libro, l’ex magistrato Gherardo Colombo ha voluto lasciare un commento: “Per via dell’odio ci stiamo distruggendo: è come se avessimo bisogno per poterci identificare dell’esistenza di un nemico”. Su Twitter Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma in merito alla traccia dell’esame di Maturità su un testo di Liliana Segre: “Quella sulle leggi razziali nel nostro Paese e la vita di Liliana Segre è una riflessione sempre necessaria, che guarda contemporaneamente al passato e al futuro. Bene averla proposta ai maturandi in un passaggio così significativo verso la vita adulta”.