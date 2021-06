Alla fine la diatriba su quante persone potranno essere sedute a un tavolo al ristorante si è conclusa con una mediazione: tra chi voleva nessun limite e chi premeva per mantenere il tetto di quattro persone si è arrivati a un compromesso. Ma per Libero è successo qualcos’altro. La fine della dittatura giallorossa.

Il pacatissimo titolo di Libero sul via libera ai 6 posti al ristorante

Insomma ci saranno tavoli da sei al chiuso e senza limite all’aperto in zona bianca. Mentre nelle aree ‘gialle’ l’asticella dovrebbe restare ferma a quattro commensali, sia all’interno che all’estero. Dovrebbe essere questo, riferiscono fonti di governo, il punto di equilibrio su una delle ultime querelle sulle riaperture, il punto di caduta per superare le divisioni nella maggioranza di governo nonché tra l’esecutivo e le Regioni. Le Regioni avevano proposto il limite di otto commensali all’interno in zona bianca, ma alla fine sembra essere prevalsa la linea della gradualità e della maggior prudenza. Insomma non c’è stata una sconfitta, semmai fosse un termine adatto da utilizzare per definire una decisione che dovrebbe essere ponderata sulla base di dati scientifici e non dell’opportunità politica, di nessuno ma una mediazione tra due opposti punti di vista. Ma Libero la pensa diversamente:

La cosa più divertente, come sovente capita con i titoli di Libero, è che alla roboante apertura segue invece un racconto dei fatti molto più aderente alla realtà, con la parola “mediazione” che stride con “fine della dittatura”: