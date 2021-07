Anche Roberto Burioni ha attaccato gli utenti del web che hanno avvicinato le due cose. Il virologo non ha poi lesinato critiche ai politici che non chiariscono la loro posizione sui vaccini, il riferimento è a Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Ci hanno messo troppo poco i no vax ad appropriarsi della storia drammatica di Libero De Rienzo, l’attore 44enne che è stato trovato senza vita questa mattina a causa di un attacco cardiaco. Purtroppo come accaduto nelle scorse settimane per Raffaella Carrà, Michele Merlo o Christian Eriksen, che per fortuna non ha perso la vita, gli sciacalli hanno attribuito i tragici eventi ai vaccini. Senza essere in grado di dare nessuna spiegazione alla cosa.

Sono passate poche ore da quando la notizia è stata diramata dalla famiglia, ed ecco i primi tweet che chiedono “chiarimenti” sulla scomparsa del 44enne. “Li stavo aspettando. Anche per la morte di #LiberoDeRienzo sono arrivati gli avvoltoi del vaccino che ammazza tutti. Ripeto: #daspoweb per #novax e #negazionisti”, scrive un utente ricondividendo alcuni dei commenti beceri di queste ore.

Li stavo aspettando. Anche per la morte di #LiberoDeRienzo sono arrivati gli avvoltoi del vaccino che ammazza tutti. Ripeto: #daspoweb per #novax e #negazionisti pic.twitter.com/CyjZu38grj — Fabrizio Colarieti (@fcolarieti) July 16, 2021

In tanti, per fortuna, condannano chiunque in queste ore stia perdendo tempo ad immaginare che ci sia una sorta di collegamento tra le cose.

Le merde umane davanti al corpo ancora caldo#LiberoDeRienzo pic.twitter.com/InKIU0KicP — Antonio M. Fasulo (@fasulo_antonio) July 16, 2021

Gli sciacalli dei vaccini e i soliti complotti sulla morte di Libero De Rienzo. La rabbia di Burioni

In queste ore ha parlato anche il famoso virologo Roberto Burioni in merito allo scicallaggio su Libero Di Rienzo, uno tra i medici che più di tutti ha combattuto per l’importanza dei vaccini. Fin da tempi non sospetti. Purtroppo sono moltissimi gli utenti dei social che hanno pensato di dire la loro anche su un fatto così triste, e purtroppo naturale.

Il copione è sostanzialmente sempre lo stesso per sciacalli e negazionisti. La fonte è “ho sentito” poi una qualsiasi bugia a proposito dei vaccini.

Sicuramente ciò che sto per dire non piacerà ma bisogna capire se questo infarto è avvenuto dopo che ha fatto il vaccino perché purtroppo ho sentito tanti altri che dopo essersi vaccinati , passato un tot di tempo sono morti di arresto cardiaco e parla di giovani #LiberoDeRienzo — Danilo (@DanPelado) July 16, 2021

Come già era accaduto in passato, Roberto Burioni non si è tirato indietro dal debunking sul web ed ha anche lui in prima persona attaccato il circo mediatico che è nato in queste ore. Senza risparmiare le dure critiche, tutt’altro che velate a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.