L’esplosione al parcheggio dell’ospedale del Mare

Dopo l’esplosione di stanotte al parcheggio dell’Ospedale del mare, a Napoli è stato evacuato in via cautelativa il covid residence. Alcune automobili sono finite nella voragine creata dall’esplosione. Non si conoscono ancora le cause del violento scoppio

La voragine è larga circa 50 metri. Non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco. Da primi accertamenti pare che a determinare lo scoppio sia stata la perdita di ossigeno dalle condutture sottostanti.