Cinque persone sono morte nell’eruzione del vulcano White Island in Nuova Zelanda avvenuta mentre sull’isola vulcanica vi era un gruppo di una cinquantina di escursionisti. Le autorità temono che il bilancio delle vittime possa salire: al momento sono almeno 23 le persone messe in salvo, ma si sta ancora cercando di recuperare le altre. White Island, noto anche come Whakaari, si trova a largo delle coste di North Island ed uno dei vulcani più attivi della Nuova Zelanda.

L’eruzione del vulcano White Island in Nuova Zelanda

Il vice capo della polizia della Nuova Zelanda, John Tims, ha detto che le cinque vittime sono di diverse nazionalità, ma non ha fornito altri dettagli. Facevano parte del gruppo di 23 persone raggiunte dai soccorritori, 18 delle quali hanno riportato ustioni di varie entità. Due sono in condizioni gravi.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

Tims ha poi detto che vi è ancora un numero non specificato di dispersi, oltre 10 sia turisti che cittadini neozelandesi, di cui non ha potuto dare notizie sulle loro condizioni. Tra i 50 escursionisti che erano sull'isola al momento dell'esplosione, almeno un trentina si ritiene che fossero passeggeri a bordo di una nave di crociera della Royal Caribbean, si legge sul sito della Cnn.

'Sudden' volcano eruption in New Zealand kills five, several missing. More here: https://t.co/rg68p7bZJF pic.twitter.com/Dfc5eAnh0h — Reuters (@Reuters) December 9, 2019

"La situazione è troppo pericolosa per noi per tornare nell'isola, è importante che noi consideriamo la sicurezza dei soccorritori", ha detto il vice capo della polizia della Nuova Zelanda, John Tims, spiegando che al momento non vengono mandate missioni di ricerca e soccorso nell'isola vulcanica White Island dove è in corso l'eruzione del vulcano Whakaari.

Latest : via CNN

White Island volcano eruption: One dead, others missing in New Zealand - CNN https://t.co/sprAbcDz6l #NewZealand pic.twitter.com/KdUZpyMajT — -🇦🇺🇺🇸🇦🇺- (@Frolencewalters) December 9, 2019

"D'ora in poi seguiremo le indicazioni degli esperti", ha aggiunto Tims spiegando che al momento non si sono avute comunicazioni con nessuno sull'isola dove vi sarebbero ancora almeno una decina dei 50 turisti impegnati in un'escursione al momento dell'eruzione. La polizia ha confermato la morte di 5 persone, mentre altre 18 sono state soccorse e si trovano ricoverate per ustioni di varie entità.

Leggi anche: Come Salvini continua il terrorismo sul MES senza sapere di cosa sta parlando