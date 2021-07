Lercio fa satira e chi fa satira non guarda in faccia nessuno. Ma questa volta un articolo dal titolo ” Si addormenta sotto il sole ma non si ustiona e la ThyssenKrupp lo assume come operaio” ha creato diverse polemiche

È giusta la satira di Lercio sulla ThyssenKrupp e l’operaio che non si ustiona?

La battuta firmata da Sergio Marinelli è stata considerata troppo cruda per una parte di pubblico, che ha ritenuto non fosse corretto toccare un tema così sensibile: “Questo post è vergognoso. Non è satira, è stupidità. Sono morte 6 persone, hanno sofferto tantissimo, potete ascoltare gli audio strazianti delle vittime. Le loro famiglie hanno lottato per avere giustizia. Sono davvero offeso. Vi seguivo con piacere, da questo istante smetto di farlo”, scrive qualcuno. Altri utenti sono meno negativi pur criticando il post considerato border line: “Ok è lercio, e a Lercio è concesso (gradendo) il suo modo con cui ironizza su miserie e ricchezze umane, ma questo no, non mi piace. Quegli operai hanno trovato una morte atroce. Sicuramente a Lercio non interessa denigrare o sminuire l’orrenda fine di quegli uomini e certamente è un post provocatorio, però se io fossi la madre di una delle vittime, ripenserei alla sofferenza di mio figlio, e vedendo le faccine che ridono sotto un post ironico su come è morto mio figlio, beh, impazzirei. Credo ci siano dei limiti, oltre i quali non si può parlare di “ironia”. Ma c’è anche chi difende Lercio sottolineando che la battuta è rivolta contro l’azienda e non ha come obiettivo i poveri operai rimasti vittime della tragedia: “Si chiama satira, va decisamente contro l’azienda e non contro le vittime, ma viene accusata di non aver rispetto delle vittime. Non funziona così, la mancanza di rispetto c’è quando cala il silenzio verso queste tragedie e i loro responsabili, questi post aiutano a non dimenticare”.

La satira colpisce i potenti, e in questo caso è palese che Lercio abbia voluto enfatizzare la mancanza di sicurezza che ha portato alla tragedia della ThyssenKrupp di Torino, nella quale sono morti sette operai a causa di un incendio. Ma è sottile il confine tra la denuncia delle colpe dei responsabili e il colpire la sensibilità di chi ancora piange i propri cari.