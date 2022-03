Leonardo DiCaprio dona 10 milioni all’Ucraina

Leonardo DiCaprio in soccorso dell’esercito ucraino: dopo – tra gli altri – Mila Kunis, Ryan Raynolds e Ashton Kutcher, l’attore di Los Angeles si unisce al gruppo di vip che donano in favore dell’Ucraina in seguito all’invasione da parte della Russia. Con 10 milioni di dollari l’attore intende sostenere gli sforzi bellici e umanitari nel paese, come riporta l’agenzia di stampa locale Ukrinform: si tratterebbe della donazione più grande dal 24 febbraio, giorno del primo attacco di Putin.

Leonardo DiCaprio dona 10 milioni alle forze armate ucraine

La nonna del divo di Hollywood, Elena Smirnova, nata ai tempi dell’Urss, era originaria di Odessa, città che affaccia sul Mar Nero minacciata dalla possibilità di un’imminente sbarco di ulteriori truppe russe. È morta nel 2008 a 93 anni, DiCaprio le era molto legato, “nonna Oma” era il nome con il quale si riferiva a lei. Trasferitasi in Germania, ha ottenuto la cittadinanza, cambiando anche nome in Helene Indenbirken. Si è spenta ormai 14 anni fa in un ospedale in Vestfalia.

Here is the late Elena Stepanovna Smirnova of Odessa, Ukraine. Her grandson, #LeonardoDiCaprio just gave $10 million to Ukrainian relief. #UkraineWar 🫂🇺🇦🫂 pic.twitter.com/UAfquupwR6 — Jenn (@MsJennCarson) March 8, 2022



Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha fatto appello al mondo per il sostegno sia militare sia finanziario ed ha aperto un conto sulla Banca Nazionale ucraina: lì DiCaprio avrebbe versato il suo contributo da 10 milioni. La modella Mila Kunis ha invece donato 3 milioni di dollari: “Sono nata a Chernivtsi, Ucraina, nel 1983. Sono venuta in America nel 1991. Mi sono sempre considerata americana, un’americana orgogliosa. Amo tutto ciò che questo Paese ha fatto per me e per la mia famiglia. Ma oggi non sono mai stata più orgogliosa di essere ucraina”. Insieme al marito Ashton Kutcher ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe con l’obiettivo di raggiungere 30 milioni di dollari.