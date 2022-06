Un pacco esplosivo è arrivato per posta presso la sede di Leonardo a Piazza Montegrappa a Roma. Secondo le prime informazioni, il pacco, a quanto s’apprende, è stato sottoposto come da prassi ai controlli che hanno rilevato anomalie. Sul posto sono intervenuti artificieri e polizia, che l’hanno disattivato. All’interno della busta c’era anche polvere da sparo, quindi sarebbe potuto esplodere. Gli accertamenti sono comunque in corso. L’edificio non è stato evacuato.

Il pacco bomba recapitato all’ad di Leonardo Alessandro Profumo

A quanto appreso dall’Ansa, la busta conteneva anche fili e una spoletta ricavata con una molletta. Il mittente sembrerebbe essere quello di uno studio legale, mentre il destinatario era l’amministratore delegato Alessandro Profumo. Il fatto che il pacco sia stato disinnescato senza farlo esplodere permetterà ulteriori indagini utili agli investigatori. Ci si interroga adesso sulle cause del gesto: potrebbe essere collegato alle proteste per la fornitura di armi all’Ucraina. Nei giorni scorsi a Torino c’erano stati dei raid con scritte contro la guerra apparse sui muri della sede piemontese dell’azienda. Inoltre, per l’ipotesi di chiusura dello stabilimento di Pomezia, centinaia di posti di lavoro sono a rischio.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)