L’episodio è accaduto in via di Portonaccio, a Roma, e il cantante ha poi raccontato l’accaduto sui social, invitando a non tirarsi indietro quando si incontra qualcuno in difficoltà.

“Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese”. Comincia così il racconto di Leo Gassmann, il figlio dell’attore Alessandro Gassmann, che con una serie di stories su Instagram ha dichiarato di aver soccorso una turista vittima di violenza sessuale. Era una venerdì qualsiasi, a Roma, in via di Portonaccio, una zona piena di localini e discoteche, quando Leo ha sentito le urla della ragazza ed è prontamente intervenuto, mettendo in fuga l’aggressore.

“Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il ragazzo francese era già fuggito”, ha spiegato il giovane, che nel 2020 era arrivato alle semifinali di X-Factor. “Abbiamo chiamato la polizia e un’ambulanza ha portato via la ragazza per accertamenti”.

Leo Gassmann soccorre una turista vittima di stupro: “Non dimenticherò mai le sue urla”

Poi, l’artista ha voluto esortare i suoi follower a non voltarsi dall’altra parte in caso di bisogno e a non aver paura di aiutare il prossimo: “Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro. Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura”.

Poi ha concluso cosi: “Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene ad ognuno di noi. Non abbiate paura a denunciare o a chiedere aiuto. Non siete soli/e. Rendiamo questo mondo un posto migliore. Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto. Voglio dedicare la mia vita a proteggere queste persone. Ognuno di noi può fare la differenza qualunque sia il suo mestiere/passione. Chi sbaglia, va punito”.