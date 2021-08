L’emittente afgana che sfida i talebani e fa tornare le conduttrici (e le giornaliste) in tv | VIDEO

Parlare di sfida è probabilmente riduttivo, ma la scelta coraggiosa di Tolo News rientra nell’ambito di quella resistenza ai vecchi ideali talebani che vorrebbero una donna relegata in casa senza possibilità di espressione del proprio pensiero. E seguendo questa linea, l’emittente televisiva afgana ha ripreso questa mattina le sua trasmissioni con una conduttrice donna e altre giornaliste inviate sui territori di Kabul e dintorni per raccontare la situazione in Afghanistan.

The #Taliban have allowed women to host television programs,” said Miraka Popal, head of the TOLOnews TV channel.#AfganistanWomen pic.twitter.com/pSbXmEZrWz — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 17, 2021

Tolo News, l’emittente afgana che sfida i talebani facendo tornare le donne in tv

Il filmato mostra l’intervista – andata in onda solo qualche ora fa su Tolo News – al portavoce dei talebani Mawlawi Abdulhaq Hemad. A condurre l’edizione del telegiornale è stata la giornalista Beheshta Arghand che ha posto molte domande all’ospite in studio. Ma il coraggio dell’emittente afgana non è stato solo uno specchietto per le allodole, come dimostrato dalle tantissime giornaliste che hanno preso parte al palinsesto di oggi, raccontando l’Afghanistan nelle mani dei talebani direttamente dalle strade di Kabul e dintorni.

Tweet che non sono casuali. A condividere queste immagini, infatti, è Miraqa Popal, a capo dell’emittente Tolo News. Un chiaro segnale che va contro quanto sta mandando mandando in onda, come riporta Giornalettismo, la televisione di Stato RTA: sullo sfondo simboli e messaggi dell’Emirato islamico dell’Afghanistan e l’intera edizione del telegiornale condotta dai talebani completamente in lingua pashto.