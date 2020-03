Come la pagina Facebook della Lega continua a sciacallare sul Coronavirus creato in laboratorio dalla Cina

Pensavate per caso che l’uragano di smentite alla fregnaccia del Coronavirus SARS-COV-2 creato in laboratorio dalla Cina sarebbe servita a qualcosa per Matteo Salvini e per la Lega? Vi sbagliate, al massimo li ha pettinati. Perché da ieri sera a stamattina la pagina facebook del Carroccio ha continuato a fare girare complottismo e bufale. Ieri sera ad esempio:

Tranquilli! Il coronavirus creato in laboratorio dai cinesi armeggiando con topi e pipistrelli nel 2015 era UN ALTRO tipo di coronavirus, sempre virus polmonare micidiale per l’uomo ma diverso.🙃

Ora sí che possiamo stare sereni!!! Quasi come quando, poche settimane fa, illustri scienziati ci parlavano di “brutte influenze” e di “mascherine inutili” e un video promosso dal governo con protagonista il malcapitato Michele Mirabella informava la nazione che il contagio era molto difficile…

Buonanotte, che il Cielo ci aiuti

Ma anche stamattina:

IL REGIME CINESE FA SAPERE CHE:

Ore 07:15 – In Cina 67 nuovi casi, tutti IMPORTATI

In Cina sono stati riportati 67 nuovi casi di contagio da coronavirus e sei decessi. Lo ha annunciato stamani la Commissione sanitaria nazionale, rilevando che nessuno dei nuovi casi è stato registrato nella provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia. Le nuove infezioni, ha riferito la Commissione, sono tutti casi «importati» dall’estero (fonte Corriere). Scommettiamo che tra un po’ diranno che il virus l’hanno creato gli italiani in laboratorio e che la Cina, poveretta, è vittima?

Nell’ordine, è vero che illustri scienziati parlavano di brutte influenze – così come è vero che le mascherine servono solo al personale sanitario – ma soprattutto c’era un leader politico particolarmente sveglio che diceva riaprire, riaprire, riaprire tutto. Ce l’avete presente? Proprio lui, sì:

Così come è vero che la Cina ha attualmente casi importati di Coronavirus dopo aver fermato l’epidemia a Wuhan. Un’infografica pubblicata dal Giornale qualche giorno fa mostrava come in effetti l’Italia abbia esportato il virus nel mondo: abbiamo infatti ricordato nei giorni scorsi come la Russia ha “festeggiato” il suo primo malato di COVID-19 segnalando che il cittadino russo era stato a Milano, mentre persino in Cina una persona ammalata è risultata contagiata in Italia e non da Wuhan. Non solo: anche in Croazia, Austria e addirittura Nigeria SARS-CoV-2 è arrivato grazie all’Italia.

Nell’infografica del Giornale si riepilogavano i casi uno per uno: due casi olandesi del 28 febbraio scorso erano legati al focolaio del Nord Italia, in Spagna un giornalista sportivo che ha seguito Atalanta-Valencia è risultato positivo, in Francia un 54enne tornato ad Annecy dopo un viaggio in Lombardia si è scoperto malato, in Istraele un turista rientrato dall’Italia aveva il Coronavirus, alle Canarie un medico italiano, in hotel a Tenerife con la moglie, è risultato positivo il 24 febbraio scorso. Tutti casi pienamente riscontrabili come quello del Brasile: anche lì un malato veniva dall’Italia. Anche i tre casi del Messico – indicati dalla CNN – sono collegati all’Italia.