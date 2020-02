Il Coronavirus in Croazia e Austria (portato dall’Italia)

In Croazia è stato confermato il primo caso di coronavirus. Lo ha riferito il premier Andrej Plenkovic alla stampa. Il premier ha precisato che il primo contagiato da coronavirus in Croazia è un uomo giovane che ha soggiornato a Milano tra il 19 e il 21 febbraio. Il paziente, che è ricoverato in isolamento a Zagabria, presenta sintomi lievi e non viene considerato in pericolo di vita, mentre nove operai che hanno lavorato nel Nord Italia sono stati ricoverati per precauzione e accertamenti a Fiume, ha spiegato il ministro della Salute, Vil Beros. Ci sono anche due contagiati nel Tirolo in Austria: qui si tratta di due italiani di 24 anni che sono originari della Lombardia e vivono a Innsbruck. Come ha riferito il governatore del Tirolo Guenther Platter, i due giovani sono stati contagiati proprio nella loro regione di origine Lombardia. Platter, confermando la positivita’ al Covid-19 anche al secondo test, ha detto che i due italiani “non sono in pericolo di vita” e al momento accusano febbre. I due giovani ai primi sintomi hanno contattato personalmente il servizio sanitario del Tirolo.

Intanto l’epidemia di coronavirus in Italia è ancora oggi al centro dell’attenzione dei media in Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania. Le Monde sottolinea che “la pandemia appare ormai ineluttabile” e rileva che “due nuove regioni sono colpite: la Toscana e la Sicilia”. Il giornale d’Oltralpe pubblica anche un reportage sul difficile quotidiano dei 50.000 italiani in isolamento in 11 comuni della Lombardia, raccontando della vita degli abitanti di Codogno, in piena zona rossa. Stesso taglio dal quotidiano della Costa Azzurra, Nice Matin, con testimonianze e reportage fotografico da Savona, su “supermercati presi d’assalto e vita a rallentatore”. Sui provvedimenti sanitari in vigore in Francia, come conseguenza dell’epidemia italiana, Le Monde dedica un articolo alle “sagge misure varate dalla Pubblica istruzione per evitare i contagi”.

Le Figaro pubblica l’appello del deputato di destra Eric Ciotti, che chiede al governo un piano di emergenza nel dipartimento delle Alpe Marittime, il rafforzamento dei controlli alla frontiera e maggiori informazioni sulle condizioni di salute delle persone in arrivo dall’Italia. In Gran Bretagna The Times riferisce della “preoccupazione” degli organizzatori del Torneo delle Sei nazioni: incerta a questo punto l’ultima partita Italia-Inghilterra, prevista il 14 marzo, ma prima ancora l’incontro Italia-Irlanda, il 7 marzo a Dublino. Bbc e The Guardian si focalizzano sull’obbligo di “auto isolamento per i cittadini britannici di ritorno nel Paese dopo aver soggiornato in Nord Italia”, precisamente a nord di Pisa. “La psicosi dell’isolamento prende il sopravvento sull’Italia” titola El Pais. Il quotidiano spagnolo riferisce anche del “totale isolamento” dei clienti del H10 Costa Adeje Palace Hotel, parlando di “crisi sanitaria”, con centinaia di persone sottoposte a controlli per presunti contatti con il medico lombardo risultato positivo, terzo caso di coronavirus ufficialmente registrato finora in Spagna.