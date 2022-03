Un jet militare si è schiantato sul monte Legnone in provincia di Lecco

Nella zona dei comuni di Pagnona e Colico, vicino Lecco, un jet si è incendiato e poi si è schiantato al suolo nei pressi del monte Legnone. Dalle prime informazioni si apprende che uno dei due piloti è morto: l’atro si è paracadutato in tempo fuori dal veicolo prima dell’incidente, sono in corso le ricerche. Il mezzo è un Aermacchi M346 partito dalla base di Venegono, in provincia di Varese. Non appartiene alle forze armate, bensì all’azienda Leonardo, della quale sono dipendenti i due piloti. L’M346 è un velivolo d’addestramento tra i più moderni: oltre che dall’Italia è stato adottato da Israele, Singapore, Polonia e Qatar.

Un jet militare si è schiantato sul monte Legnone vicino Lecco

Secondo alcune fonti citate da Repubblica l’aereo distrutto nell’incidente faceva parte di una fornitura per l’Aeronautica italiana, non ancora formalmente consegnata. Ancora ignote le cause dell’incendio a bordo che ha costretto i due piloti alla manovra di emergenza. La colonna di fumo liberatasi dopo l’impatto è ancora ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul luogo, a un altitudine di circa 1.800 metri, sono arrivati gli equipaggi di Areu, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino.