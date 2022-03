Le terribili immagini dell’Ospedale pediatrico di Mariupol bombardato | VIDEO

Le immagini sono da brividi e la notizia diventa ancor più dolorosa sapendo che sotto a quelle macerie sarebbero rimasti schiacciati i corpi senza vita di diverse donne e bambini. Nel video pubblicato sui social anche dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si vedono le condizioni dell’Ospedale pediatrico di Mariupol – nella zona Sud-Est del Paese – dopo un bombardamento condotto dalle forze armate russe che stanno provando a prendere il controllo della zona che si affaccia del Mar d’Azov

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022