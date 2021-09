Le spaventose immagini di New York travolta dall’alluvione Ida | VIDEO

New York è alle strette, in tanti in queste ore sono chiusi all’interno delle proprie abitazioni. Il maltempo è ancora una volta causa di grandi disagi in aree del mondo sovraffollate

Il climate change travolge ancora il pianeta, le immagini di New York hanno sconvolto il web. Sulla grande mela si è abbattuta una vera e propria alluvione che porta via con se tutto quello che incontra. Le immagini dell’uragano Ida che sommerge la città stanno facendo il giro del mondo, fino ad ora si contano 10 morti, qualche ferito e una città paralizzata.

Oddio l’ultima volta che ho visto certe scene è stato nel Titanic solo che stavolta non è un film #NewYork 😳😳😳

Ps. Continuate a prendere per i fondelli Greta Thunberg 😓 pic.twitter.com/L3aAJvTd0f — Susy⚪️⚫️ (@susy_juve) September 2, 2021

I newyorchesi in queste ore stanno provando a tamponare tutto quello che sembra una calamità a cui lì, sebbene gli States siano soliti ricevere questo genere di uragani, non sono per nulla abituati.

Il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato lo stato di emergenza a New York, colpita da piogge record e dai conseguenti allagamenti, dovuti alla tempesta tropicale Ida. Lo stato di emergenza è stato dichiarato anche in New Jersey, dove il maltempo ha causato almeno un morto. New York, ha detto il sindaco de Blasio, “è colpito da un evento meteorologico storico”, con “allagamenti brutali” e “condizioni di pericolo” nelle strade. I video postati sui social media mostrano le stazioni della metropolitana e le strade allagate e diverse abitazioni invase dall’acqua.

New York si è unita all’oceano Strade e case allagate

automobili galleggianti

metropolitana inagibile I cambiamenti climatici

non sono ancora irreversibili Non mancano soldi,

manca coraggio, la visione

e la maturità di un’intera generazione#2settembrepic.twitter.com/7ef0PJLbjG — #facciamorete (@MPSkino) September 2, 2021

Nella città è vietata anche la circolazione di tutti i mezzi a parte i veicoli di emergenza, fino alle 5 di mattina ora locale, le 11 in Italia. Inoltre, il National Weather Service ha dichiarato per la prima volta nella storia lo stato di emergenza alluvioni per questa città, come annunciato con un tweet dalla stessa organizzazione governativa.