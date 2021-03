Le sardine arrivano al Nazareno: pronti ad occupazione a oltranza con tende e sacchi a pelo

A quanto apprende l’AdnKronos, il presidio convocato per le 12 alla sede nazionale del Pd del Nazareno, proseguirà ad oltranza. Le Sardine, con alla testa Mattia Santori, hanno infatti deciso di proseguire la manifestazione con tende e sacchi a pelo.

“Non è la crisi del PD, è la crisi di Piazza Grande e di un’idea di politica che include invece che rinchiudersi” spiegano in un post su Facebook. “Non abbiamo mai lesinato critiche a Zingaretti e al Partito Democratico, pur nella lealtà di chi intende costruire e mettersi al servizio di un processo. Ma non si può lasciare un lavoro a metà, non ce lo possiamo permettere.