Le lacrime di commozione di Penelope Cruz mentre Javier Bardem le dedica il premio Goya | VIDEO

È abituato a vincere premi cinematografici nella sua Spagna e nel resto del mondo. Questa volta, però, ha voluto dedicare questo riconoscimento – il premio Goya come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in “Il capo perfetto” di Fernando León de Aranoa – alla moglie seduta sugli spalti del teatro in cui si è celebrata la manifestazione. Poche parole, un concentrato di amore e riconoscimento nei confronti della sua compagna di vita, l’attrice Penelope Cruz, che si è visibilmente commossa ad ascoltare quel breve discorso di suo marito Javier Bardem.

Javier Bardem dedica il premio Goya alla moglie Penelope Cruz

“Voglio dedicare questo premio a Penelope, che è la donna che amo, celebro, rispetto e ammiro tutti i giorni. Ti amo molto”. Una dichiarazione d’amore per un amore spesso lontano dai riflettori. I due sono sposati da quasi 12 anni e la loro relazione va a gonfie vele. Dalla loro unione sono nati anche due bambini che hanno illuminato la loro vita. E anche a loro Javier Bardem ha voluto dedicare il premio Goya come miglior attore protagonista (il quinto in questa categoria, il sesto in totale): “Leonardo e Luna sono il più bel regalo che la vita ci ha fatto, mamma e papà vi adorano”.

E mentre le lacrime scendevano sul volto di Penelope Cruz durante questo ringraziamento e il ricordo dell’importanza della sua famiglia, l’attore spagnolo ha voluto concludere il suo discorso dal palco ringraziando anche una donna che non c’è più: “La donna che mi ha insegnato a vivere, l’amore e la passione per questo mestiere meraviglioso e interessante, che è stata un esempio etico e di impegno”. Si tratta della madre, Pilar Bardem, deceduta il 17 luglio dello scorso anno.

(foto e video: da Goya Awards)