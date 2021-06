Mentre l’Inghilterra batteva la Germania e conquistava la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2020, l’attenzione del pubblico si è concentrata su quel che stava accadendo sugli spalti. Nella tribuna d’onore di Wembley, infatti, non c’erano solamente il principe William e sua moglie Kate Middelton, ma anche il loro primogenito. E le smorfie di baby George – dall’inno nazionale all’esultanza per il successo dei “Tre Leoni” – sono diventate immediatamente virali.

Il principe William esulta per il goal dell’ #Inghilterra . George sembra confuso #InghilterraGermania #ENGGER #EURO2020 pic.twitter.com/4R7nt1swES

Giacca, cravatta e camicia come il papà. L’etichetta reale è stata mantenuta nell’apparenza, ma baby George – a differenza del padre – ha vissuto quei novanta minuti con meno enfasi, anche rispetto al resto dello stadio di Wembley che ha accompagnato per tutta la partita i calciatori britannici. Fin dal momento dell’inno, il piccolo erede della famiglia reale è apparso alquanto frastornato e le sue facce sono diventate dei meme “reali”.

Nella sua testa: “mo devo cantà sta canzoncina pe nonna sennò cor cazzo che me da i 50 pound pe er fish and chips”#InghilterraGermania pic.twitter.com/uGnOYXZd4T

— Non so lillo, so brillo💃🍻//Lixx Twisted (@LixxTwisted) June 29, 2021