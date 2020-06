Ci sono tredici nuovi casi di positivi al Coronavirus SARS-COV-2 nel Lazio e un decesso. Uno dei casi segnalati oggi dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio è il dipendente dell’Indispensa Bistrot a Fiumicino.

Lazio: i dati del coronavirus di oggi e il caso a Fiumicino

“Oggi registriamo un dato di 13 casi positivi e un decesso. Prosegue il trend in calo nelle province che registrano zero casi e zero decessi, mentre a Roma città si registrano 5 nuovi casi e di questi tre casi del Bangladesh”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Nello specifico – prosegue D’Amato – nella Asl Roma 2 si registrano due casi di rientro dal Bangladesh con volo da Dacca e per entrambi è stato avviato il contact tracing internazionale e la segnalazione anche al Ministero dei Trasporti per le necessarie verifiche sui controlli all’imbarco. Un terzo caso nella Asl Roma 3 di nazionalità del Bangladesh per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Si tratta di un operatore in un locale di ristorazione a Fiumicino. E’ stata disposta la sospensione dell’attività commerciale e la presentazione dei contatti come disposto da ordinanza regionale”.

L’assessore ha spiegato che è stata “disposta la sospensione dell’attività commerciale” dove lavora l’operatore risultato positivo e “la presentazione dei contatti come disposto da ordinanza regionale”. “Tale documentazione è fondamentale per contattare le persone e richiamarli al test presso il drive-in di Casal Bernocchi – ha sottolineato D’Amato -. Voglio rivolgere un invito a tutti i ristoratori al rispetto dell’ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, tale disposizione in questa circostanza è fondamentale per il tracciamento dei contatti”. “Il locale è stato chiuso e lo rimarrà fino a nuove disposizioni della Asl – ha spiegato anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – Tutti coloro che lo hanno frequentato a partire dal giorno 22 giugno devono recarsi alla Asl di via Casal Bernocchi ad Acilia per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in isolamento”. “Anche i familiari dei clienti del locale devono rimanere in isolamento fino a quando non avranno il risultato del tampone del familiare interessato – conclude il sindaco – Chiedo a tutti la massima collaborazione e di seguire scrupolosamente queste indicazioni”.

Il tampone dai privati nel Lazio

Intanto il Consiglio di Stato, con il decreto cautelare monocratico depositato oggi, in riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio, ha stabilito che i centri diagnostici privati non possono eseguire i tamponi, in quanto tale attività di analisi e tracciatura è stata affidata dalla Regione, in esclusiva, al servizio diagnostico pubblico tramite la rete d’eccellenza Coronet Lazio. La rete Coronet “è idonea a gestire, tracciare, elaborare la sottoposizione a test senza che l’auspicato contributo privato sia di decisiva utilità”. L’esistenza dei falsi positivi e negativi, infatti “deve condurre a un impegno sempre più forte per ridurne la percentuale” e ciò “appare realizzabile meglio e in più breve tempo se il sistema dei test sia concentrato in una rete di presidi per lo più pubblici, di grandi dimensioni, ovvero sedi di corsi universitari, con la guida – di assoluta e indiscussa affidabilità – all’ISMI Spallanzani”. Tale scelta risulta legittima in quanto risponde “ad esigenze di prioritario interesse generale” e ragionevolmente giustifica la scelta di “concentrazione nel Coronet Lazio della effettuazione, tracciatura, elaborazione di tale tipo di test anti Covid-19”. La discussione collegiale del merito è già fissata per il 16 luglio 2020.