E ora Lavrov manda una lettera intimidatoria ai parlamentari italiani

Lavrov invia una lettera intimidatoria ai parlamentari italiani

Una lettera di poco più di due pagine, in cui si fa riferimento alle ultime decisioni da parte dell’Unione Europea che ha condannato, in modo unanime, l’aggressione russa. La data di quella missiva è molto importante: è stata inviata (via mail) il 1° marzo, nel giorno in cui il Parlamento italiano si è riunito per votare le misure in favore dell’Ucraina. E il passaggio più intimidatorio arriva in chiusura di quella missiva.

“Le azioni dell’Unione europea non resteranno senza risposta. La Russia continuerà a perseguire i suoi interessi nazionali a prescindere dalle sanzioni e dalla loro minaccia. I cittadini e le strutture della Ue coinvolti nella fornitura di armi letali e di carburante e lubrificanti alle Forze Armate Ucraine saranno ritenuti responsabili di qualsiasi conseguenza di tali azioni nel contesto dell’operazione speciale militare in corso”.

Toni minacciosi, quelli della lettera firmata dal Ministro degli esteri russi Serghei Lavrov, inviati – attraverso l’ambasciatore russo – a tutti i parlamentari italiani. E La risposta da parte del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso il podcast ‘Metropolis’ di Gerardo Greco su La Repubblica:

“La modalità con cui è stata trasmessa al Parlamento italiano e alle altre istituzioni degli altri Paesi dà il senso dell’arroganza del regime russo. Credo che veramente siamo in presenza di una situazione che anche da questo punto di vista rischia di essere esplosiva nella capacità di controllarla. Non solo è lecito ma è doveroso l’aiuto che stiamo dando, il Parlamento ha deciso unanimemente di fornire aiuti all’Ucraina”.

(Foto IPP/Paolo Pizzi)