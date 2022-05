Laura Pausini contestata a Miami: “È una comunista castrista” | VIDEO

Laura Pausini obiettivo di una contestazione della comunità cubana in esilio a Miami per una foto che la ritrae con i membri della Sicurezza di Stato cubana

Membri della comunità cubana in esilio a Miami hanno protestato contro Laura Pausini passando con un rullo compressore sui cd della cantante in segno di protesta contro una fotografia in cui appare con membri della Sicurezza di Stato cubana. L’evento, organizzato dal gruppo Vigilia Mambisa , si è svolto sabato davanti al ristorante Versailles, nel quartiere Little Havana di Miami. Questa particolare protesta – riferisce il quotidiano spagnolo El Mundo – è stata motivata da una foto in cui Pausini appare “molto felice”, come ha affermato Miguel Saavedra , direttore del gruppo, insieme a membri della Sicurezza di Stato , alle agenzie di intelligence e controspionaggio del governo cubano.

Laura Pausini contestata a Miami: “È una comunista castrista”

“Lo stesso che colpisce la popolazione”, ha commentato l’attivista. I manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come “Laura Pausini, castrista, comunista, amica del presidente cubano Diaz-Canel”. Contestato anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La critica nei confronti di Pausini arriva in concomitanza con la sua presenza a Miami per un concerto, rinviato vista la sua positività al Covid. Recentemente una contestazione simile era stata riservata all’orchestra cubana Van Van durante il recital tenuto venerdì a Pembroke Pines, a nord-ovest di Miami. Qualche giorno fa, il gruppo Actions 4 Freedom aveva presentato una petizione sulla piattaforma Change.org per chiedere che il concerto fosse annullato. “Los Van Van è un gruppo musicale che storicamente ha sostenuto e collaborato con la dittatura cubana; il loro sostegno incondizionato al Partito Comunista di Cuba ha fatto sì che la loro presenza non fosse ben accolta nel sud della Florida”, hanno affermato gli organizzatori della petizione.