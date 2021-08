È Laura Ziliani la donna trovata senza vita, la donna era scomparsa ormai tre mesi fa

È stato identificato il corpo della donna trovato domenica a Tenù, si tratta di Laura Ziliani. L’ex vigilessa era uscita di casa per una passeggiata in montagna lo scorso 8 maggio, senza farvi mai più ritorno. Le ricostruzioni, abbastanza confuse, sono state possibili grazie ad alcune telecamere che l’avevano immortalata mentre passeggiava in paese. Anche una signora l’aveva riconosciuta quando si erano incrociate su un sentiero. Poi più nessuna informazione. L’unico segno di riconoscimento era stata una scarpa, trovata qualche giorno dopo. Ad insospettire in tutta la vicenda sono state le parole delle figlie che fin da subito sono sembrate incongruenti.

La donna era diventata vedova nel 2012, quando il marito perse la vita dopo essere stato travolto da una valanga. Delle sue tre figlie, due sono state iscritte nel registro degli indagati. La più grande e la più piccola, quella di mezzo è purtroppo vittima di una grave forma di disabilità. Il copro della donna è stato trovato senza vestiti, e il cranio al momento del ritrovamento era totalmente calvo. Secondo le ricostruzioni il corpo sarebbe stato sotterrato molto accuratamente, ma le piogge delle scorse settimane che si sono abbattute su tutta la Lombardia lo hanno riportato in superficie. Ed ecco perchè è avvenuto il ritrovamento. La procura ha specifico che l’iscrizione delle figlie, 19 e 27 anni, nel registro degli indagati è un atto di prassi. Pare che all’interno della famiglia ci fosse qualche attrito sul destino che la casa di Tenù avrebbe dovuto fare. Le ragazze l’avrebbero voluta trasformare in una casa vacanze, mentre la donna era convinta di volerne preservare il suo status di casa di famiglia. Certo che come movente al momento pare un po’ debole, ma le indagini procedono senza tregua.