Domenica durante la trasmissione Uno Mattina Famiglia in diretta su Rai 1, Stefano Dominella, Presidente della maison Gattinoni Couture e Vicepresidente Sezione Tessile Abbigliamento e Moda di Unindustria, si è prodotto in alcune affermazioni riguardo gli abiti indossati da Laura Pausini durante l’Eurovision Song Contest che sono state tacciate di bodyshaming.

“Laura Pausini si è vestita senza tenere conto della bilancia”: il bodyshaming in onda su Rai 1 | VIDEO

Come scrive Davide Maggio, Dominella ha criticato la scelta dei vestiti indossati dalla popstar: “La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia, quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità“.

Nonostante l’immediata reazione della conduttrice Monica Setta, che ha voluto prendere le distanze dalle parole dell’esperto di moda però Dominella ha voluto spiegare: “Non del peso, io parlo dello stile. Per indossare un abito di Versace di maglia elasticizzata devi essere Chanel”, intendendo per Chanel la cantante che si è esibita all’Eurovision per la Spagna. Il discorso del manager di Gattinoni è stato apprezzato anche dalla giornalista di moda Concita Borrelli che ha rilanciato: “Non è una questione sessista, se permetti Monica. Però quando ci vestiamo, guardiamoci allo specchio. Lei indossava Valentino by Piccioli. Bisogna stare attenti ai colori, è un grande spettacolo, un grande palco. (…) Ha trasformato Valentino in una sartoria romagnola“. Come è stata accolta questa tesi dai social?

A me la Pausini sembra molto in forma fisicamente, alcuni vestiti erano brutti a prescindere da chi li avesse indossati, non è che perchè sono vestiti di Valentino o Versace sono automaticamente belli,ma chi invitate a #unomattinainfamiglia?? #ascoltitv @AleStonata @MonicaSetta pic.twitter.com/OfeaoasRMh — MarcoC (@MarcomelC) May 16, 2022

Hanno criticato #LauraPausini per i vestiti indossati secondo loro non conformi al “peso”, questa è la televisione italiana del 2022, vergognosiiiii#unomattinainfamiglia — Caroline (@spinstercarolin) May 15, 2022

In tv manciata di cafoni critica Laura Pausini perché si è vestita “senza pensare alla bilancia” e “guardarsi allo specchio”, la difende solo @MonicaSetta. Se guardando Pausini queste tre sere avete visto solo la sua presunta grassezza fatevi dire che state male. #eurovision — amy (@amymarched) May 15, 2022

C’è bisogno di aggiungere altro? Al coro di critiche si aggiunge la voce di Elisa D’Ospina che spesso è stata portavoce delle richieste di una moda che tenga conto del corpo delle donne e della body positivity: