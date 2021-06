Diverse persone sono state accoltellate nel centro della città meridionale tedesca di Wuerzburg in un attacco che ha provocato tre morti e cinque feriti gravi. L’assalitore è un cittadino somalo che era stato ricoverato per problemi psichiatrici. L’aggressore è stato fermato dagli agenti che hanno usato le armi da fuoco e lo hanno colpito ad un ginocchio

L’attacco con il coltello a Wuerzburg

L’attacco con il coltello compiuto ieri a Wuerzburg ha provocato 3 morti e 5 feriti gravi, considerati in pericolo di vita. Altre persone sono state ferite in modo più leggero. A renderlo noto è stato il ministro degli Interni della Baviera, Joachim Herrmann precisando che l’assalitore era stato precedentemente ricoverato in un reparto psichiatrico.

La Stampa ricostruisce la dinamica dell’attacco:

Secondo le ricostruzioni fatte dalla polizia un uomo di origine africana si aggirava per le vie del centro della città, a piedi nudi e armato di coltello, quando ha cominciato a colpire i passanti. Il primo accoltellamento sarebbe avvenuto all’interno di un negozio Woolworth, un altro presso una sede della Sparkasse. L’orrore è tornato in diretta sui social network, su cui sono stati pubblicati diversi video. In uno di questi, un uomo grida «Ha appena alcoltellato una donna!», in altri si vedono macchie di sangue sul selciato. Si osservano poi diverse persone inseguire l’accoltellatore in fuga nei pressi di Barbarossaplatz, nel tentativo di fermarlo, anche con il lancio di sedie e con un bastone.

Herrmann ha confermato che la polizia ha catturato il presunto aggressore sparandogli alla gamba. L’uomo è stato poi interrogato dalle forze di sicurezza in ospedale. Si tratta di un cittadino somalo che vive a Wuerzburg dal 2015 e che nelle ultime settimane aveva avuto comportamenti violenti ed era stato temporaneamente ricoverato in un reparto psichiatrico.