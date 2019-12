Il lapsus di Lucia Annunziata sul “coglioncino” di Salvini

Succede, eh? Succede a tutti. Ma il lapsus di Lucia Annunziata, che mentre intervista Matteo Salvini e gli chiede del cambio di look in contemporanea con le elezioni in Emilia Romagna e però dice “coglioncino” invece di maglioncino entrerà di sicuro nella storia della televisione italiana.

Salvini infatti da qualche tempo non sfoggia più le sue felpe proverbiali e ha cambiato look in contemporanea con le elezioni in Emilia Romagna, scegliendo un vestiario più rassicurante e sobrio fatto di velluto, dolcevita e Clarks: Salvini indossa l’abito degli engagé di sinistra. La Annunziata gliene chiede conto ma scivola e la parola “maglioncino”, chissà perché, diventa “coglioncino”: “Ci spiega perché s’è messo il coglioncino a collo alto?”, dice la conduttrice.

E ovviamente la parola diventa subito un hashtag da seguire su Twitter:

