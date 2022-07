L’appello della madre della 14enne Nicol di Nuoro: “Si è allontanata da casa, aiutatemi a trovarla”

Si è allontanata volontariamente dalla sua casa di Nuoro questa mattina intorno alle 8.30, facendo perdere le sue tracce. Per questo motivo, la madre di Nicol – la 14enne scomparsa a Nuoro – ha denunciato quanto accaduto alle forze dell’ordine e ha pubblicato sui social un appello ai cittadini del posto affinché avvisassero lei o i carabinieri in caso di avvistamento.

Nicol, la 14enne che si è allontanata da casa questa mattina a Nuoro

La giovane ha 14 anni, è alta 153 centimetri, ha i capelli lunghi e neri e indossa un paio di occhiali (anche se non compaiono nella foto condivisa sui social dalla madre e utilizzata in questo articolo proprio per diffondere l’appello della donna): “Stamattina si è allontanata da casa mia figlia Nicol potreste far girare l’immagine e chiamare i carabinieri e me se la vedete. Grazie”. La ragazza è uscita di casa senza avvisare i suoi genitori intorno alle 8.30 e – dopo l’appello rilanciato dalla madre sui gruppi social frequentati dai cittadini del posto – sono arrivate alcune segnalazioni di avvistamento che, però, per il momento non sono ancora state confermate.

La 14enne, infatti, è usciti dall’abitazione di viale Sardegna – a Nuoro – senza dare alcuna spiegazione o indicazione sul dove sarebbe andata. E alcuni testimoni hanno detto di averla vista, questa mattina, nei pressi di una zona commerciale di via San Giovanni Bosco (tra il supermercato Lidl e il negozio di abbigliamento Oviesse), a circa due chilometri di distanza dalla sua casa. E mentre l’appello social della madre è stato condiviso migliaia di volte, proseguono le ricerche in tutto il territorio. Non è chiaro se l’adolescente avesse con sé il telefono o se abbia deciso di spegnerlo per rendersi irraggiungibile. La denuncia ai carabinieri è stata fatta subito dopo la sua scomparsa.

(foto: condivisa da Lara Milia, madre della giovane scomparsa, sui gruppi Facebook)