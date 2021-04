“Permettete ad un medico di visitare mio padre”. È questo l’appello che lancia alle autorità russe su Twitter Dasha Navalnaya, la figlia di Aleksey Navalny, detenuto nel carcere Ik-2 della regione di Vladimir. Ieri la portavoce del dissidente russo Kira Yarmish aveva detto che Navalny “sta morendo. Nelle condizioni in cui si trova, è questione di giorni”.

Secondo una lettera scritta al Servizio penitenziario federale dalla sua dottoressa, Anastasia Vasilyeva insieme a tre colleghi, fra cui un cardiologo, Navalny rischia l’arresto cardiaco e problemi gravi della funzione renale “in ogni momento” dato che ha una concentrazione eccessiva di potassio nel sangue (7,1 millimoli per litro, quando la soglia massima è 6). I medici chiedono di poter vedere immediatamente l’oppositore che deve essere visitato immediatamente “considerati i risultati dei suoi esami del sangue e il suo recente avvelenamento”.

Ecco il testo e i firmatari dell’appello, così come pubblica il Corriere della Sera:

Al presidente russo Vladimir Putin

Mentre le scriviamo, Alexey Navalny è prigioniero in una colonia penale che molti legali e attivisti per i diritti umani considerano una delle più dure, in Russia. Come è noto, il suo stato di salute sta peggiorando rapidamente: si trova in condizioni critiche e necessita di cure mediche urgenti.

Alexey Navalny mostra sintomi di un severo disagio neurologico — un persistente dolore alla schiena e l’intorpidimento di mani e gambe. Inoltre, ha tosse e febbre alta.

In quanto cittadino russo, ha il diritto di essere sottoposto a esami e curato da un dottore a sua scelta. Dopo che questo diritto gli è stato negato, il 30 marzo ha iniziato lo sciopero della fame.

Le chiediamo, signor presidente, di assicurare a Navalny il trattamento e le cure mediche immediate di cui ha urgente bisogno, e di cui ha diritto, secondo la legge russa.

Avendo lei, su quella legge, pronunciato il suo giuramento, non dovrà far altro che seguirla.

I firmatari

J.J. Abrams, regista

Svetlana Aleksievich, premio Nobel per la Letteratura nel 2015

Martin Amis, scrittore

Anne Applebaum, giornalista e storica

Christopher Buckley, giornalista e romanziere

Ken Burns, regista

Emmanuel Carrère, scrittore

Christopher Clark, storico

J. M. Coetzee, premio Nobel per la Letteratura nel 2003

Benedict Cumberbatch, attore

Alan Cumming, attore

Michael Cunningham, scrittore

Rachel Cusk, scrittrice

David Duchovny, attore

Louise Erdrich, scrittrice

Sir Richard J. Evans, storico

Hugh Fearnley-Whittingstall, chef e scrittore

Niall Ferguson, storico

Ralph Fiennes, attore

Orlando Figes, storico

Antonia Fraser, storica e scrittrice

Stephen Fry, attore

Neil Gaiman, scrittore

Henry Louis Gates Jr., scrittore

Louise Glück, premio Nobel per la Letteratura nel 2020

Sam Greene, docente universitario

Matt Haig, scrittore

David Hare, regista

Robert Harris, scrittore

Daniel Kehlmann, scrittore

Etgar Keret, scrittore

David Lagercrantz, giornalista e scrittore

Jude Law, attore

Marc Levy, scrittore

Ling Ma, scrittrice

Ben Macintyre, scrittore e storico

Hilary Mantel, scrittrice

Agnès Martin-Lugand, scrittrice

Natascha McElhone, attrice

Ian McKellen, attore

Catherine Merridale, storica

Herta Müller, premio Nobel per la Letteratura nel 2009

Peter Nadas, scrittore

Sylvia Nasar, giornalista

Bill Nighy, attore

Suzanne Nossel, scrittrice

Amélie Nothomb, scrittrice

Michael Ondaatje, scrittore

George Packer, giornalista

Orhan Pamuk, premio Nobel per la Letteratura nel 2006

Robert Peston, giornalista

Maria Popova, scrittrice

Richard Powers, scrittore

Ellendea Proffer Teasley, scrittrice

Vanessa Redgrave, attrice

David Remnick, giornalista

J.K. Rowling, scrittrice

Arundhati Roy, scrittrice

Salman Rushdie, scrittore

Philippe Sands, scrittore

Roberto Saviano, scrittore

Nitin Sawhney, compositore

Simon Schama, storico

Samanta Schweblin, scrittrice

Kristin Scott Thomas, attrice

Simon Sebag Montefiore, scrittore

Elif Shafak, scrittrice

Peter Singer, filosofo

Ali Smith, scrittrice

Timothy Snyder, storico

Art Spiegelman, disegnatore e illustratore

Juliet Stevenson, attrice

Tom Stoppard, drammaturgo

Patrick Süskind, scrittore

Colm Toibin, scrittore

Björn Ulvaeus, chitarrista

Tim Weiner, scrittore

Simon Winchester, giornalista

John Wray, scrittore

Thom Yorke, musicista ­