Nonostante sia stato, per molto tempo, vittima delle angherie social di Matteo Salvini e della “Bestia”, Lapo Elkann chiede “pietà” nei confronti di Luca Morisi. L’ormai ex responsabile della comunicazione social (e non solo) del leader del Carroccio, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo il racconto di tre giovani. L’accusa – che dovrà essere confermata e su cui si attendono ulteriori pronunciamenti da parte degli inquirenti – risale allo scorso mese di agosto. Al momento si parla dell’ipotesi di reato di “cessione di sostanze stupefacenti”. Una storia che ricorda all’erede della famiglia Agnelli un capitolo della sua vita, con annessa gogna social fomentata anche dal capo della comunicazione social del segretario del Carroccio.

Lapo Elkann, la vittima della Bestia che chiede pietà per Morisi

“Una volta Salvini per attaccarmi disse che facevo ‘dichiarazioni stupefacenti’ e poi venni travolto sui social. Mi piacerebbe che oggi non accadesse a lui ed i suoi collaboratori lo stesso. L’odio genera odio. Nessuno di noi è Maestro, siamo tutti peccatori – ha scritto Lapo Elkann sul suo profilo Twitter -. ‘Si ma loro…’. Non giustifica nulla. Ed i giornali che mettono la notizia come apertura sono pastori della discordia. E chi oggi grida vendetta non è diverso da chi disprezza. Esistono le leggi e poi esiste la pietà. Solo un cuore infelice si nutre dei problemi altrui”.

L’imprenditore, dunque, decide di non restituire il classico “pan per focaccia”. Chiede che Morisi non venga trattato ed etichettato come accadde per lui. Una richiesta di “pietà” che Elkann avrebbe voluto anche nei suoi confronti. Anche (o forse soprattutto) quando fu lo stesso leader della Lega a rinvigorire la gogna mediatica contro di lui, facendo riferimenti a quella sua vecchia storia di droga che lo vide come protagonista, finendo sulle prime pagine di tutti i giornali. Stili diversi con epiloghi, forse, diversi.

(Foto IPP/Felice De Martino)