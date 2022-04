Si tratta di una vicenda aberrante, tanto più perché l’adulto che è stato condannato a 15 anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una bambina di 11 anni era proprio deputato invece a proteggerla. Un uomo di 70 anni di Firenze, accompagnatore volontario per una scuola calcio, ha approfittato del suo ruolo, si era offerto di accompagnare i bambini a casa, per abusare dell’undicenne.

L’anziano che accompagnava una bambina a fare sport, abusava di lei e le dava cinque euro

I fatti si sono svolti nel 2019, in autunno. Il settantenne era riuscito a conquistare la fiducia dei genitori della bambina, e anche degli altri allievi della scuola calcio, grazie al suo aspetto e al suo atteggiamento mite e rassicurante. Una persona insospettabile che invece si è dimostrata nei fatti un abusatore e un manipolatore: infatti per ottenere il silenzio della bimba l’uomo le dava piccole somme di denaro, come spiega Repubblica: “«È il nostro segreto», la frase che il pensionato le avrebbe rivolto dopo il primo approccio manesco, porgendole una banconota da cinque euro. Gli abusi si sarebbero ripetuti per quattro volte. L’undicenne poi si è confidata con la madre che ha iniziato a preoccuparsi quando la figlia non voleva più presentarsi agli allenamenti. La piccola ha raccontato che i primi approcci sono avvenuti in ascensore, e si sono ripetuti in maniera sempre più pesante. Da lì la denuncia e le indagini condotte dai Carabinieri sotto la direnzione del pm Giacomo Pestelli. L’anziano è stato anche condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla possibilità di esercitare funzioni di tutore. Imposto anche il divieto di frequentare di svolgere attività a contatto con bambini, oltre che a una provvisionale di 90 mila euro. La pubblica accusa aveva chiesto una pena di 18 anni, lo sconto deciso nella sentenza è stato molto lieve.