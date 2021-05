L’annuncio di Giorgia Meloni: “Ora mi preparo a governare la Nazione”

Per alcuni è una minaccia: “Mi preparo a governare, ma non mi pongo obiettivi personali”. Queste parole le ha pronunciate Giorgia Meloni nello studio di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più. “Sono pronta a fare quello che gli italiani mi chiedono di fare, comprendendone responsabilità e difficoltà, non lo farei a cuor leggero -ha spiegato la leader di FdI-. Sono basita di fronte ai politici che prendono grandi responsabilità con il volto di chi vince un concorso di bellezza, mi tremerebbero le mani. Ma cosa farei politica a fare se non fossi pronta a misurarmi? Poi dico voglio andare lì con FdI, con una classe dirigente, con persone su cui posso contrare, con un lavoro che abbiamo fatto”.

Ed è pronta magari a governare con chi alla Presidenza della Repubblica? Con Mario Draghi. Fa sorridere: lei che è l’unica all’opposizione oggi non ha chiuso le porte alla possibilità di dare il suo sostegno (voto) al premier per arrivare al Colle: “Per quello che mi riguarda è una scelta non fatta in maniera decisiva. A favore di Draghi c’è il fatto che si andrebbe a votare e che la persona ha un profilo di autorevolezza. Io non ho elementi per dire che è la persona che FdI potrebbe sostenere”.

Ma comunque ha detto un’altra cosa importante. E cioè che lei vuol andare lì (a Palazzo Chigi) con Fratelli d’Italia. E la Lega? Con Matteo Salvini le cose non vanno un granché bene, per vari motivi. Iniziamo col dire che sia lei che lui smentiscono tutto, dicono che i loro rapporti siano pressoché idilliaci. Ma Salvini: 1) sa che lei le sta portando via molti molti voti, tanto che la Lega perde consenso e Fratelli d’Italia lo guadagna; 2) non vuol mollare la presidenza del Copasir. Eppure lei su Rai Tre minimizza.