La storia dell’annuncio del Burger King di Terni che cerca nuovi dipendenti “preferibilmente uomini”

Un annuncio di lavoro in uno dei più conosciuti locali di fast food ha provocato molte polemiche e indignazioni. Quel cartello affisso sulla vetrina del Burger King di Terni – all’interno del Cospea Village – ha fatto sollevare un polverone e una accusa ben precisa: offrire un posto di lavoro solamente a persone di sesso maschile. Le donne, dunque, sono tagliate fuori dalla ricerca del nuovo personale all’interno del locale. Ed ecco quel che c’era scritto (ora, secondo le indicazioni del manager, dovrebbe esser stato rimosso) su quel foglio di carta A4 attaccato sulla porta di ingresso.

Ministro @elenabonetti , ma un annuncio così (Burger King presso Cospea Village, a Terni) non viola nessuna legge? Ma si può? pic.twitter.com/wQD3HIb7af — Matteo Risoldi (@risoldi) April 19, 2022

Burger King Terni, l’annuncio di lavoro rivolto “preferibilmente agli uomini”

“Cercasi personale. Preferibilmente uomini. Lasciare Curriculum. No perdi tempo e con buona volontà”, firmato BK Staff. E nei pressi del locale, sempre all’esterno, c’era un altro cartello – dai toni meno simili a un telegramma, come invece era il precedente – dello stesso tenore: “Se sei interessato a entrare a far parte del nostro staff, lascia il tuo CV all’interno del locale. Al momento diamo precedenza a personale maschile”, sempre firmato BK Staff. Un doppio annuncio di lavoro che ha provocato molte polemiche sui social.

Contattata da Il Corriere della Sera, la manager del Burger King Terni – del locale protagonista di questa vicenda – ha assicurato che quei cartelli saranno rimossi e l’annuncio sarà modificato. Ma perché si faceva riferimento solamente a persone di sesso maschile?

“Da parte nostra non c’è alcun intento discriminatorio. Qui infatti lavorano per la maggior parte donne, ne abbiamo anche assunte due recentemente .Ci serve qualche maschio per lo scarico della merce. Il lavoro è pesante e la differenza fisica c’è. Per l’ultimo scarico mi sono dovuta far aiutare da un’altra dipendente”.

All’interno del locale di fast food, al momento, lavorano 13 donne e tre uomini.