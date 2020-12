La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al Coronavirus. Lamorgese è asintomatica ed era presente al Consiglio dei ministri quando è arrivato il risultato. Il CdM è stato sospeso per mezzora. Come mai la ministra non era in isolamento se aspettava di sapere se il test del tampone era positivo?

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è risultata positiva al Coronavirus. Lamorgese è asintomatica ed era presente al Consiglio dei ministri quando è arrivato il risultato. Il CdM è stato sospeso per mezzora. Come mai la ministra non era in isolamento se aspettava di sapere se il test del tampone era positivo?

Lamorgese positiva: perché era al CdM se aspettava il risultato del test?

La risposta è semplice: il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese aveva effettuato il tampone effettuato stamattina al ministero è uno di quelli ai quali Lamorgese si sottopone periodicamente, ogni decina di giorni, a titolo precauzionale. Prima di quello di stamattina ne ha fatti almeno altri dieci. Avuta comunicazione del risultato del test, il ministro ha immediatamente lasciato la riunione del Consiglio dei ministri. In pratica la ministra non si era sottoposta al tampone perché aveva sintomi o perché era stata in contatto con un positivo, ma solo perché effettua il test ogni dieci giorni. Ecco perché non era in isolamento in attesa del risultato. Anche Salvini, ad esempio, spiega di sottoporsi regolarmente al tampone, ma non smette di uscire o fare attività politica. Dopo la sospensione il CdM è ripreso e poi è terminato. I ministri Di Maio e Bonafede, che sedevano vicino a Lamorgese, sono in autoisolamento, tutti gli altri presenti, compreso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, verranno sottoposti al test del tampone. In ogni caso da Palazzo Chigi si precisa che tutti i ministri nel corso della riunione indossavano la mascherina e rispettavano le distanze di sicurezza