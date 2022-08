L’incredibile storia dei ladri rimasti incastrati nel tunnel scavato per accedere alla banca

Una scena da film tragicomico quella che è stata immortalata da alcune telecamere all’Aurelio-Gregorio VII, nei pressi di via Innocenzo XI a Roma. Qui, nella mattinata di oggi, i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata piuttosto strana: “Aiuto, siamo rimasti bloccati in un cunicolo”, questa la comunicazione di emergenza lanciata ai caschi rossi…da un gruppo di presunti ladri.

Già, perché, stando a quanto emerso, i malviventi si erano introdotti nella notte in un negozio di abbigliamento della zona per poter poi scavare un tunnel nella parete comunicante e introdursi in questo modo in un noto istituto di credito per accedere alla cassaforte. Un piano all’apparenza perfetto, ma qualcosa non ha funzionato.

Incastrati nel tunnel scavato per accedere alla banca: cosa è successo

L’allarme è partito intorno alle 11 di stamane da quello che probabilmente era il “palo” della banda. L’uomo, non vedendo rientrare i “colleghi”, ha capito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Da qui, la chiamata al 112, che poi ha girato la comunicazione ai pompieri. L’operazione di soccorso è durata ore, soprattutto perché uno dei malviventi era rimasto sepolto a circa cinque metri di profondità. È stato necessario anche l’intervento di una ruspa, che ha aperto un buco in mezzo alla strada e ha permesso ai soccorritori di intervenire e di mettere in salvo il membro del gruppo, assistito nel frattempo con liquidi ed ossigeno. L’uomo non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono giunte pure alcune squadre di soccorritori, che hanno individuato il tunnel scavato dai ladri e che hanno constatato come, ad intrappolarli, sia stato il cedimento (le cui cause sono ancora da chiarire) di parte del soffitto del cunicolo, crollata praticamente sui malviventi. L’intervento dei vigili del fuoco è andato a buon fine: non ci sarebbero feriti gravi. Una volta messi in salvo, i ladri sono stati presi in consegna dai Carabinieri, che li hanno arrestati in flagrante per tentato furto aggravato. Rimane da individuare il palo che si trovava all’esterno della banca.

L’ipotesi privilegiata è che i malviventi volessero compiere il furto in banca nel periodo di Ferragosto, in modo da agire indisturbati. Contemplata anche l’eventualità che si tratti di un gruppo di lavoratori clandestini impegnati in un cantiere abusivo, ma sono in corso accertamenti in merito.