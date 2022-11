L'adolescente in bicicletta investito e ucciso da un tram a Milano

Stava percorrendo – a bordo della sua bicicletta – via Tito Livio, quella strada che collega Porta Romana e Calvairate nella zona Sud-Est di Milano. Poi, per motivi ancora da accertare, l’adolescente è stato colpito e investito da un tram della ATM (l’agenzia per i trasporti pubblici del capoluogo lombardo) della linea 16. Inutili i soccorsi: per il giovane, che avrebbe appena 14 anni, non c’è stato nulla da fare. I vigili del Fuoco, coadiuvati dalla Polizia Locale, non hanno potuto far altro che estrarre il corpo dell’adolescente che era rimasto incastrato tra le rotaie in strada e le ruote ferrate del mezzo pubblico.

La tragedia, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuta in via Tito Livio poco dopo le ore 8 di questa mattina. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua bicicletta per raggiungere la sua scuola – sarebbe uno studente del Liceo Scientifico Einstein che dista poche centinai di metri dal luogo dell’incidente. E proprio in quella zona, il mezzo a due ruote dell’adolescente sarebbe rimasto incastrato tra le rotaie destinate al passaggio del tram della linea 16. Proprio mentre sopraggiungeva il mezzo pubblico. L’impatto è stato fatale e i soccorsi, purtroppo, sono stati inutili.

Il personale del 118 è intervenuto anche per soccorrere l’autista alla guida del tram della linea 16 che, dopo l’impatto, è in stato di choc. Nel frattempo, la polizia locale ha immediatamente iniziato a effettuare i rilievi nella zona – interrompendo il traffico in via Tito Livio – per cercare di capire la dinamica dell’incidente fatale per il giovane studente di Milano. Saranno fondamentali anche i racconti e le testimonianze dei presenti (sia a bordo del mezzo che in strada) al momento dell’impatto che è costato la vita al 14enne. Perché non è chiaro se a provocare il tutto sia stata una manovra improvvida del giovane.

