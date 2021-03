L’accusa di Fratoianni a Regione Lombardia: “48 milioni di euro alle cliniche private per i vaccini anti-Covid”

“La Regione Lombardia ha stanziato 48 milioni di euro per le vaccinazioni anti-Covid nelle cliniche private.”

L’accusa arriva, via Facebook, dal segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che si scaglia contro quello che definisce ironicamente “il famoso modello lombardo” e chiede senza mezzi termini, ancora una votla, il commissariamento della regione amministrata dalla Lega.

“Per 25 anni la destra al governo in Lombardia ha smantellato la sanità pubblica e territoriale in favore del privato” ha attaccato Fratoianni, che ha poi citato nel suo post alcune “ricostruzioni giornalistiche” secondo cui “per sopperire alle mancanze del pubblico, la Regione Lombardia ha stanziato in totale 48 milioni per le vaccinazioni anti-covid nelle cliniche private”. Per Fratoianni ci troviamo di fronte “all’ennesimo regalo ad un sistema fallimentare e pericoloso”.

“Questo è il famoso “modello lombardo” – prosegue il leader di Sinistra Italiana – gli interessi di pochi, pochissimi, a scapito della salute di cittadini e cittadine.”

Per 25 anni la #destra al governo in #Lombardia ha smantellato la #sanità pubblica e territoriale in favore del… Pubblicato da Nicola Fratoianni su Martedì 30 marzo 2021

Fratoianni non risparmia nomi, cognomi e responsabilità precise, tirando in causa, oltre al governatore Attilio Fontana, anche la vicepresidente della Regione Letizia Moratti e il consulente al piano vaccinale lombardo Guido Bertolaso, già finito nella bufera nei giorni scorsi per la sua fuga dalle domande di una giornalista a SkyTg24 sul fallimento della campagna vaccinale regionale e i disastri della gestione informatica.

“Fontana, Moratti e Bertolaso facciano l’unica cosa giusta rimasta: vadano a casa e facciano lavorare chi ha interesse a salvaguardare la salute pubblica e non gli interessi dei privati” conclude Fratoianni, che poi chiosa con un eloquente hashtag: #CommissariateLaLombardia.